VPN illimitata a 1,11 euro al mese con PrivadoVPN

Il servizio di VPN PrivadoVPN è in offerta al prezzo scontato di 1,11 euro al mese per due anni, con in più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Con PrivadoVPN si ottiene una VPN veloce e sicura, grazie all'adozione del protocollo Wireguard e a alle leggi sulla privacy della Svizzera, dove ha sede l'azienda. L'app del servizio è inoltre compatibile con i principali dispositivi oggi in uso, tra cui Android, iOS, macOS, Windows e Android TV, per una protezione dei dati completa su tutti i device di cui si è in possesso.

L'offerta lampo di PrivadoVPN

Già prima dell'offerta lampo di oggi, PrivadoVPN si distingueva nel settore VPN per offrire un servizio affidabile ad un prezzo stracciato. Con l'ultimo rilancio, che sconta il piano di due anni del 90%, si pone ora come una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo, se non la migliore.

Che sia una promozione diversa dalle altre lo suggeriscono due dati: la natura stessa dell'offerta, disponibile solo per pochissimo tempo, e il confronto tra il prezzo odierno - 1,11 euro al mese - e quello di un paio di giorni fa, vale a dire 1,48 euro al mese, tra i più bassi nel panorama delle VPN premium.

A tutto questo si aggiungono poi i tre mesi extra di servizio VPN in regalo, che si vanno a sommare così ai 24 mesi scontati del 90% grazie alla promo lampo di queste ore. E qualora la rete privata virtuale fornita da PrivadoVPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha sempre l'opportunità di richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La VPN di PrivadoVPN è in offerta al prezzo scontato di 1,11 euro al mese. Per approfittare della promozione in corso è sufficiente accedere al sito ufficiale del servizio tramite il box qui sotto.

