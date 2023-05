VPN illimitata: 3 motivi per scegliere oggi NordVPN a prezzo scontato

NordVPN è, da tempo, un punto di riferimento assoluto del settore delle VPN e rappresenta, per molti, la scelta giusta per chi è alla ricerca di una VPN illimitata. Oggi, inoltre, con l'offerta in corso è possibile attivare il servizio con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis (con uno sconto del 51% rispetto al costo dell'abbonamento mensile). L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN? Ecco 3 motivi per attivare oggi la VPN illimitata a prezzo scontato

Ci sono almeno 3 motivi per cui NordVPN è, ad oggi, la scelta giusta per accedere ad una VPN illimitata:

il servizio garantisce standard di sicurezza elevatissimi ; la connessione è protetta dalla crittografia A-256 che mette al sicuro i dati di connessione; c'è poi una politica no log per il massimo della privacy oltre ad una funzione integrata per rilevare la presenza di malware e bloccare tracker e pubblicità nascoste

; la connessione è protetta dalla crittografia A-256 che mette al sicuro i dati di connessione; c'è poi una politica no log per il massimo della privacy oltre ad una funzione integrata per rilevare la presenza di malware e bloccare tracker e pubblicità nascoste la VPN è di facile configurazione ; utilizzare NordVPN è semplicissimo e non richiede particolari abilità; basta installare l'app, disponibile per tutti i principali dispositivi, e premere il tasto per avviare la connessione; in pochi istanti sarà possibile iniziare a navigare con la rete protetta

; utilizzare NordVPN è semplicissimo e non richiede particolari abilità; basta installare l'app, disponibile per tutti i principali dispositivi, e premere il tasto per avviare la connessione; in pochi istanti sarà possibile iniziare a navigare con la rete protetta la connessione è veloce e ci sono server in 60 Paesi al mondo; NordVPN permette di navigare senza limiti di velocità e sfruttando un network di migliaia di server sparsi in oltre 60 Paesi al mondo per aggirare facilmente i blocchi geografici all'accesso ad un servizio web

NordVPN, sulla base di quanto detto, è la scelta giusta per accedere ad Internet in sicurezza e privacy. Con l'offerta in corso attualmente, la VPN costa solo 3,99 euro al mese con l'attivazione del piano biennale che garantisce 3 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Con NordVPN è possibile beneficiare di 30 giorni di garanzia di rimborso per testare il servizio senza pensieri.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.