VPN, fai la scelta giusta: ecco le migliori offerte di Norton

Quando si è alla ricerca di un servizio VPN ci sono alcuni dati chiave da tenere in grande considerazione. In primis l'affidabilità dell'azienda che propone il servizio, dal momento che si deve avere la certezza che la navigazione online non venga tracciata. In secondo luogo la compatibilità con il maggior numero possibile di dispositivi, così da aumentare la propria sicurezza e quella della propria famiglia.

Ed ecco perché un servizio come Norton Secure VPN è quello giusto per te. La serietà e l'esperienza di un colosso della sicurezza informatica non sono mai state messe in discussione. A questo aggiungici poi un'offerta completa sotto ogni punto di vista: il primo anno lo paghi soli 39,99 euro anziché 49,99 euro, ma ancora più conveniente è l'offerta del piano Deluxe a 29,99 euro anziché 99,99 euro, con antivirus, password manager e monitoraggio dark web inclusi.

Norton Secure VPN: il primo anno paghi soli 39,99 euro

Grazie allo sconto del 20% valido per il primo anno di abbonamento, paghi soli 3,33 euro al mese per dodici mesi. Al termine, il servizio si rinnoverà a 49,99 euro all'anno, vale a dire 4,1 euro al mese. Chi conosce il mercato delle reti VPN sa che sono prezzi competitivi, a maggior ragione se collegati a un'azienda seria e affidabile come Norton.

Proteggi le tue informazioni sensibili quando ti colleghi a una rete Wi-Fi pubblica, come quella di un aereoporto, di una biblioteca, di un albergo o un ristorante. Metti al riparo password, numeri di carte di credito ed estremi bancari qualunque sia il dispositivo in uso, sia esso un PC, un Mac, uno smartphone Android o un iPhone.

Attiva Norton Secure VPN approfittando dello sconto di oggi sul prezzo di listino per il primo anno. E se hai la necessità di una protezione online completa, considera l'adesione a Norton 360 Deluxe, a maggior ragione ora che è in sconto del 70%.

