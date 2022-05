VPN: esposti 21 milioni di dati degli utenti su Telegram

Quello attualmente in corso non è un periodo propriamente roseo sul fronte cybersecurity. Lo dimostrano i continui attacchi e fughe di dati di cui si discute quasi con frequenza giornaliera, come nel caso del pesante leak che sta mettendo a serio rischio la privacy e i dati personali di tanti utenti che hanno scelto di affidarsi ad alcuni servizi che offrono VPN gratuite ovvero GeckoVPN, SuperVPN e ChatVPN, le cui informazioni sono state raccolte in un file da 10 GB distribuito su Telegram.

VPN: distribuiti i dati degli utenti di GeckoVPN, SuperVPN e ChatVPN.

La condivisione del file è stata avviata il 7 maggio. L’archivio contiene ben 21 milioni di record e mostra in chiaro indirizzo email (la maggior sono indirizzi Gmail), username, nome e cognome, paese di residenza, eventuali dettagli sui metodi di pagamento inseriti e periodo di validità delle opzioni premium sottoscritte. L'unico dato a non essere visibile in chiaro è la password.

Le informazioni in questione possono essere sfruttate dai cybercriminali per finalità malevole di vario tipo, anzitutto per mettere in atto truffe e raggiri, come nel caso di quella che prevede l'invio di messaggi in cui si ricatta la vittima dichiarando di essere a conoscenza delle attività svolte in Rete e chiedendo una somma di denaro (solitaemnte in crypto) per non procedere con la divulgazione del tutto.

Considerando le circostanze, se occorre usare un servizio di VPN è preferibile affidarsi a una soluzione a pagamento, come nel caso di NordVPN che è in sconto del 50% scegliendo di sottoscrivere l'abbonamento biennale.

