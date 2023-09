VPN e Smart DNS insieme: l'offerta di Unlocator è speciale

Il sistema ibrido di Unlocator che unisce VPN e Smart DNS è una soluzione ideale per tutte quelle persone che hanno bisogno di aggirare le restrizioni geografiche su un determinato contenuto streaming, senza rinunciare a una connessione Internet rapida e senza interferenze. Oggi è tuo in offerta a soli 4,99 euro al mese per i primi 2 anni, grazie allo sconto pari al 58%.

La spesa complessiva in 24 mesi è di appena 119,76 euro, che coincide a un risparmio di quasi 170 euro rispetto al prezzo di listino di 287,76 euro.

Unlocator porta il sistema ibrido VPN e Smart DNS a soli 4,99 euro al mese

Se la VPN è un servizio che ormai tutti quanti conoscono, la tecnologia Smart DNS potrebbe invece suonare nuova a molti. In realtà il concetto di funzionamento non è così complicato: si tratta infatti di un semplice DNS che agisce anche da proxy per le richieste ricevute dagli utenti.

Unito al servizio VPN va a completare un sistema ibrido pluripremiato dalle principali riviste internazionali, tra cui Forbes, Wired e The Wall Street Journal. Non è nemmeno un caso, quindi, che Unlocator si stia diffondendo così velocemente anche nel Vecchio Continente.

L'altro suo punto di forza è l'estrema semplicità d'uso, tanto da essere uno strumento alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con il computer.

Cogli al volo l'offerta sul piano di 2 anni di Unlocator, approfittando del maxi sconto del 58%. Puoi pagare con Mastercard, Visa, American Express e Maestro, oppure con Apple Pay, Google Pay e PayPal. E se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.