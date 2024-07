VPN e consumo dati: quanto traffico extra utilizzano queste app?

Se stai valutando pro e contro delle VPN, avrai forse letto che questo tipo di servizi portano a un consumo maggiore di dati. Ti possiamo confermare quanto hai trovato in rete, ma è importante anche fare un'altra precisazione: l'aumento è compreso tra il 4% e il 20% (la forbice dipende dal protocollo VPN utilizzato), e incide soltanto se ci si connette alla VPN attraverso i dati mobili della propria offerta, mentre se ci si connette tramite la rete Wi-Fi il consumo maggiore di dati è ininfluente.

Detto questo, sulla bilancia dei pro e contro hanno un peso nettamente maggiore i primi, a maggior ragione se si può contare su un'offerta mobile con almeno 100 Giga di Internet. Tra le migliori VPN oggi disponibili si annovera NordVPN, in offerta in queste ore a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro per i primi due anni, con sconti fino al 69%.

VPN e consumo dati: perché non c'è da preoccuparsi

In genere ci si connette a una VPN per difendersi dai pericoli delle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle presenti negli aeroporti, alberghi e ristoranti, tanto in Italia quanto all'estero. Un altro utilizzo frequente della VPN è al lavoro, ma anche in questo caso è assai probabile che la connessione avvenga tramite la rete Wi-Fi aziendale o della propria abitazione.

Come già spiegato nell'introduzione, il consumo maggiore dei dati può rappresentare un problema soltanto se si usa la VPN quando si è connessi ai dati mobili della propria offerta telefonica. Ma il servizio di rete virtuale privata non nasce per difendersi dalle connessioni tramite dati mobili, quanto dal Wi-Fi pubblico e dalle eventuali limitazioni di banda operate dal proprio provider di rete.

Ecco perché non c'è motivo di cui preoccuparsi di fronte a un maggior consumo di dati, dal momento che nove volte su dieci si userà la VPN per connettersi in modo sicuro a una rete Wi-Fi.

A questo proposito, segnaliamo l'offerta in corso su NordVPN, disponibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese per 24 mesi invece di 8,29 euro. Inoltre si può beneficiare di un rimborso completo di 30 giorni.

