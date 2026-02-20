VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN

Un pacchetto VPN e antivirus insieme in offerta a 1,59 euro al mese: è la proposta di Total VPN che include una protezione online con antivirus e blocco degli annunci gratuiti in aggiunta al servizio di rete privata virtuale. Il merito è dello sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino, che consente di risparmiare 80 euro netti in un anno di abbonamento.

Total VPN è un pacchetto di cybersecurity completo, grazie all’integrazione di una VPN affidabile e veloce, un antivirus dalla riconosciuta efficacia, e un tool che elimina gli annunci pubblicitari presenti nei siti web consentendo alle persone di navigare più liberamente quando sono connesse alla rete Internet.

VPN, antivirus e blocco della pubblicità sui siti web

Iniziamo parlando del servizio di rete privata virtuale. La VPN nasconde a cybercriminali e provider di rete nazionali le attività online degli utenti, mantenendo così al sicuro le proprie informazioni personali, eventuali file sensibili e tutti i documenti presenti all’interno del proprio dispositivo in uso.

Alla VPN si affianca l’antivirus di TotalAV, in grado di offrire una protezione in tempo reale dalle principali minacce informatiche e la piena compatibilità con tutti i dispositivi oggi in commercio, dai PC Windows ai Mac, dai device Android ad iPhone. In particolare, TotalAV ha confermato la sua efficacia contro i malware in vari test indipendenti, risultando uno dei migliori a livello globale.

A tutto questo, infine, si aggiunge il comodo strumento Total Adblock, che permette di navigare sul web senza più quella fastidiosa pubblicità che spesso e volentieri rovina l’esperienza d’uso.

La licenza annuale del pacchetto Total VPN è in promozione a 1,59 euro al mese, per effetto dell’80% di sconto sul prezzo di vendita. Oltre alla VPN, l’attuale pacchetto include anche i servizi TotalAV (pluripremiato antivirus) e Total Adblock (strumento per la rimozione automatica degli annunci pubblicitari), più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.