Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN

Il pacchetto del software firmato TotalAV include una VPN, un antivirus e uno strumento per bloccare gli annunci pubblicitari.
VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN
Il pacchetto del software firmato TotalAV include una VPN, un antivirus e uno strumento per bloccare gli annunci pubblicitari.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 feb 2026
Link copiato negli appunti

Un pacchetto VPN e antivirus insieme in offerta a 1,59 euro al mese: è la proposta di Total VPN che include una protezione online con antivirus e blocco degli annunci gratuiti in aggiunta al servizio di rete privata virtuale. Il merito è dello sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino, che consente di risparmiare 80 euro netti in un anno di abbonamento.

Total VPN è un pacchetto di cybersecurity completo, grazie all’integrazione di una VPN affidabile e veloce, un antivirus dalla riconosciuta efficacia, e un tool che elimina gli annunci pubblicitari presenti nei siti web consentendo alle persone di navigare più liberamente quando sono connesse alla rete Internet.

Pagina offerta TotalAV

total vpn

VPN, antivirus e blocco della pubblicità sui siti web

Iniziamo parlando del servizio di rete privata virtuale. La VPN nasconde a cybercriminali e provider di rete nazionali le attività online degli utenti, mantenendo così al sicuro le proprie informazioni personali, eventuali file sensibili e tutti i documenti presenti all’interno del proprio dispositivo in uso.

Alla VPN si affianca l’antivirus di TotalAV, in grado di offrire una protezione in tempo reale dalle principali minacce informatiche e la piena compatibilità con tutti i dispositivi oggi in commercio, dai PC Windows ai Mac, dai device Android ad iPhone. In particolare, TotalAV ha confermato la sua efficacia contro i malware in vari test indipendenti, risultando uno dei migliori a livello globale.

A tutto questo, infine, si aggiunge il comodo strumento Total Adblock, che permette di navigare sul web senza più quella fastidiosa pubblicità che spesso e volentieri rovina l’esperienza d’uso.

La licenza annuale del pacchetto Total VPN è in promozione a 1,59 euro al mese, per effetto dell’80% di sconto sul prezzo di vendita. Oltre alla VPN, l’attuale pacchetto include anche i servizi TotalAV (pluripremiato antivirus) e Total Adblock (strumento per la rimozione automatica degli annunci pubblicitari), più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Antivirus TotalAV Plus 2026: 80 euro di sconto sulla licenza annuale
Antivirus

Antivirus TotalAV Plus 2026: 80 euro di sconto sulla licenza annuale
Total Antivirus 2026: il pacchetto Plus è in sconto di 80 euro
Antivirus

Total Antivirus 2026: il pacchetto Plus è in sconto di 80 euro
Tutela identità e acquisti online: 80€ di sconto immediato sull’antivirus TotalAV
Antivirus

Tutela identità e acquisti online: 80€ di sconto immediato sull’antivirus TotalAV
Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a soli 19€
Antivirus

Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a soli 19€