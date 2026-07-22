VPN per dispositivi illimitati: Surfshark è in offerta a partire da 2,49€

Se in vista delle vacanze estive si sta valutando l’attivazione di una VPN da poter sfruttare su un numero illimitato di dispositivi, segnaliamo la nuova offerta di Surfshark, fornitore VPN punto di riferimento del settore. I prezzi partono da 2,49 euro al mese, invece di 5,77 euro, con tre mesi extra di servizio in regalo.

Surfshark non è poi soltanto una VPN, dal momento che a seconda del piano scelto protegge anche da virus e malware, riduce al minimo il pericolo di incappare in truffe online e spam, oltre a bloccare il tracciamento dei dati da parte delle aziende e gli annunci pubblicitari nelle pagine dei siti web.

I prezzi dei piani scontati di Surfshark VPN

Ecco un rapido confronto dei piani e dei prezzi della VPN Surfshark:

Surfshark Starter: 2,49 euro al mese più tre mesi extra aggiuntivi in regalo, per un importo di 67,23 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto)

più tre mesi extra aggiuntivi in regalo, per un importo di 67,23 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto) Surfshark One: 2,79 euro al mese più tre mesi extra aggiuntivi in regalo, per un importo di 75,33 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto)

più tre mesi extra aggiuntivi in regalo, per un importo di 75,33 euro per i primi 27 mesi (85% di sconto) Surfshark One+: 4,49 euro al mese più tre mesi extra aggiuntivi in regalo, per un importo di 121,23 euro per i primi 27 mesi (79% di sconto)

Il piano più economico offre la stessa VPN degli altri due piani più il servizio Alternative ID per generare e-mail finte e informazioni personali fake. L’antivirus è incluso invece a partire dal piano One, mentre il pacchetto One+ aggiunge il servizio di rimozione dei dati dai database delle aziende Incogni.

Tutti i piani della durata di due anni godono inoltre della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto. Di conseguenza, nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso.

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