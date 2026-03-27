Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

VPN su dispositivi illimitati e 90% di sconto: l'offerta di PrivadoVPN

La promozione in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.
VPN su dispositivi illimitati e 90% di sconto: l'offerta di PrivadoVPN
La promozione in corso include anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 mar 2026
Link copiato negli appunti

Utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, rispetto della politica zero-log, blocco degli annunci pubblicitari e prevenzione delle minacce informatiche: è quanto offre PrivadoVPN, servizio di rete privata virtuale con sede in Svizzera, in questi giorni disponibile a 1,11 euro al mese per i primi due anni grazie al 90% di sconto.

La nuova iniziativa in corso sul sito ufficiale include tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni nell'eventualità il servizio non sia di proprio gradimento. Tra le altre cose, è disponibile anche un piano di 12 mesi da 1,33 euro al mese, per effetto dell'88% di sconto.

Pagina offerta PrivadoVPN

privadovpn sconto

I vantaggi di PrivadoVPN

La VPN messa a disposizione da PrivadoVPN supporta uno streaming veloce grazie a una rete di server globali stabili e una tecnologia apposita che privilegia le performance. Se dunque si ha bisogno di un servizio di questo tipo per guardare i propri programmi preferiti senza restrizioni geografiche, è una delle prime scelte in assoluto.

Un altro suo punto di forza riguarda il fatto che non è soltanto una VPN, ma una suite completa che integra antivirus e funzioni di sicurezza extra in un'unica applicazione. PrivadoVPN si pone infatti come obiettivo quello di proteggere i dati sensibili dei suoi utenti, difendere l'intera propria famiglia quando naviga sul web e impedire alle aziende di terze parti di effettuare il tracciamento delle informazioni sensibili.

A questo proposito, ricordiamo che PrivadoVPN aderisce a una ferrea politica no-log, il che significa che nessuno del suo staff può avere accesso alle informazioni relative all'attività svolta sul web dagli utenti. Sempre poi riguardo ai dati, avendo sede in Svizzera deve rispettare una delle leggi sulla privacy degli utenti più severe al mondo, un ulteriore vantaggio per chi è alla ricerca di una VPN realmente sicura e privata.

Pagina offerta PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

VPN su dispositivi illimitati e 3 mesi gratis: ecco l'ultima offerta di Surfshark
VPN

VPN su dispositivi illimitati e 3 mesi gratis: ecco l'ultima offerta di Surfshark
C'è Italia-Irlanda del Nord: ecco come vederla in streaming dall'estero
VPN

C'è Italia-Irlanda del Nord: ecco come vederla in streaming dall'estero
Contro le telefonate spam arriva una nuova arma: ecco Call Protection
VPN

Contro le telefonate spam arriva una nuova arma: ecco Call Protection
Conoscere in anticipo le chiamate spam è ora possibile con Call Protection di NordVPN
VPN

Conoscere in anticipo le chiamate spam è ora possibile con Call Protection di NordVPN