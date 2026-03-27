VPN su dispositivi illimitati e 90% di sconto: l'offerta di PrivadoVPN

Utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, rispetto della politica zero-log, blocco degli annunci pubblicitari e prevenzione delle minacce informatiche: è quanto offre PrivadoVPN, servizio di rete privata virtuale con sede in Svizzera, in questi giorni disponibile a 1,11 euro al mese per i primi due anni grazie al 90% di sconto.

La nuova iniziativa in corso sul sito ufficiale include tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni nell'eventualità il servizio non sia di proprio gradimento. Tra le altre cose, è disponibile anche un piano di 12 mesi da 1,33 euro al mese, per effetto dell'88% di sconto.

I vantaggi di PrivadoVPN

La VPN messa a disposizione da PrivadoVPN supporta uno streaming veloce grazie a una rete di server globali stabili e una tecnologia apposita che privilegia le performance. Se dunque si ha bisogno di un servizio di questo tipo per guardare i propri programmi preferiti senza restrizioni geografiche, è una delle prime scelte in assoluto.

Un altro suo punto di forza riguarda il fatto che non è soltanto una VPN, ma una suite completa che integra antivirus e funzioni di sicurezza extra in un'unica applicazione. PrivadoVPN si pone infatti come obiettivo quello di proteggere i dati sensibili dei suoi utenti, difendere l'intera propria famiglia quando naviga sul web e impedire alle aziende di terze parti di effettuare il tracciamento delle informazioni sensibili.

A questo proposito, ricordiamo che PrivadoVPN aderisce a una ferrea politica no-log, il che significa che nessuno del suo staff può avere accesso alle informazioni relative all'attività svolta sul web dagli utenti. Sempre poi riguardo ai dati, avendo sede in Svizzera deve rispettare una delle leggi sulla privacy degli utenti più severe al mondo, un ulteriore vantaggio per chi è alla ricerca di una VPN realmente sicura e privata.

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