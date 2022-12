VPN diskless: perché è così importante scegliere questa soluzione?

Le VPN sono uno strumento noto per proteggere privacy e anonimato online. Nonostante ciò, non tutti i provider che offrono tali servizi si rivelano effettivamente affidabili.

Politiche no log a dir poco "leggere" e registri che accumulano dati sulle attività online degli utenti, sono i principali limiti di diverse piattaforme presenti sul mercato.

Una delle caratteristiche che possono garantire maggiori certezze in questo ambito sono le VPN diskless. Stiamo parlando di Virtual Private Network che non presentano hard disk sui server.

Di fatto, senza nessun disco rigido su cui conservare i registri, la privacy di chi utilizza il servizio è tutelata per caratteristiche "fisiche" della stessa VPN.

Una buona politica no log, abbinata a questa soluzione, sono senza ombra di dubbio un ottimo modo per cominciare a selezionare le tante proposte sul mercato.

VPN diskless? Un'ottima scelta per quanto riguarda privacy e anonimato

Appare ovvio, per chiunque conosca un minimo il settore, che una VPN senza hard disk non sia sufficiente per garantire la qualità di un provider.

A contribuire in fase di scelta, per esempio, vi sono anche le performance: affidarsi a un servizio che appesantisce troppo la banda è alquanto limitante. Diverse attività online, come il download di torrent o la fruizione di streaming audio-video, possono essere limitate da una VPN di scarsa qualità.

In questo settore, NordVPN si dimostra senza ombra di dubbio la miglior scelta possibile. Questo provider assicura una VPN diskless dal maggio del 2022, oltre ad offrire altri standard di sicurezza come crittografia di alto livello e un numero enorme di server ultra-veloci.

Il risultato è un servizio di alta qualità, che per sicurezza e prestazioni non teme il confronto con nessuno dei tanti competitor sul mercato.

Non solo: grazie all'attuale promozione, questa VPN risulta anche piuttosto conveniente.

Con lo sconto del 63% sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione di NordVPN spendendo appena 3,69 euro. In aggiunta a ciò, il provider offre anche 3 mesi gratis aggiuntivi di servizio.

