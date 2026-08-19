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VPN da usare in vacanza, PrivadoVPN ora costa 1,11 euro al mese

Con PrivadoVPN è possibile accedere alla soluzione giusta per una VPN da usare in vacanza: il prezzo è ridotto a 1,11 euro al mese.
VPN da usare in vacanza, PrivadoVPN ora costa 1,11 euro al mese
Con PrivadoVPN è possibile accedere alla soluzione giusta per una VPN da usare in vacanza: il prezzo è ridotto a 1,11 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 19 ago 2026
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Per una VPN illimitata da usare in vacanza può bastare poco più di 1 euro al mese. L'offerta da scegliere oggi, infatti, è quella di PrivadoVPN, uno dei principali servizi VPN sul mercato. Grazie alla promo in corso, infatti, è ora possibile attivare il piano di 24 mesi con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi. Il costo è ridotto a 1,11 euro al mese, grazie a uno sconto del 90%. Per sfruttare la promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui l'offerta di PrivadoVPN

privadovpn

VPN senza limiti a poco più di 1 euro al mese

Scegliere PrivadoVPN rappresenta un'opportunità da cogliere al volo. Il servizio garantisce l'accesso a Internet tramite una rete crittografata e, quindi, permette di navigare in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata. Da segnalare anche una politica zero log, che elimina il tracciamento durante l'uso della VPN.

A disposizione degli utenti c'è poi un network di server che copre vari Paesi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile selezionare un server VPN situato in un altro Paese, spostando il proprio IP e aggirando blocchi su base geografica. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. La VPN include anche funzioni aggiuntive di sicurezza, come il blocco dei siti pericolosi.

Per sfruttare la VPN basta scegliere il piano di 24 mesi con  mesi extra, per un totale di 27 mesi e un costo che si riduce a 1,11 euro al mese. L'offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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