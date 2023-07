VPN da usare in vacanza ad agosto: ecco quale scegliere

Poter contare su di una VPN da usare in vacanza, durante il mese di agosto e oltre, è sicuramente molto utile, soprattutto quando si viaggia all'estero. Durante le ferie, infatti, è praticamente impossibile rinunciare a una connessione ad Internet. C'è, però, il problema della sicurezza e della privacy della connessione che viene facilmente risolto ricorrendo a una VPN.

La scelta giusta in questo momento è rappresentata da NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore, che ora è accessibile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale. In alternativa, è possibile optare per il piano annuale, con costo ridotto a 4,99 euro al mese, oppure sul piano mensile, dal costo di 12,99 euro al mese.

Tutte le proposte sono attivabili in pochi clic tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal link qui di sotto. In questo modo, basteranno pochi secondi per attivare una VPN da usare in vacanza.

NordVPN è la soluzione giusta per avere una VPN in vacanza

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN:

con una connessione illimitata : NordVPN non applica limiti di banda o di traffico dati

: NordVPN non applica limiti di banda o di traffico dati con una connessione protetta : il servizio è protetto dalla crittografia e da una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi tracciamento

: il servizio è protetto dalla crittografia e da una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi tracciamento con la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi blocco all'accesso a un sito o a un'app

sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi blocco all'accesso a un sito o a un'app con la possibilità di accedere da 6 dispositivi differenti

NordVPN è ora disponibile con un costo di 12,99 euro al mese che viene ridotto a 3,99 euro al mese con il piano biennale e 4,99 euro al mese con quello annuale. Tutte le proposte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata e la garanzia di rimborso a 30 giorni. Per accedere all'offerta, scegliendo il piano più completo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.