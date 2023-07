VPN da portare in viaggio: questa è la migliore

Avere una VPN disponibile da utilizzare in viaggio è sempre molto utile. Un servizio di questo tipo, infatti, consente l'accesso protetto ad Internet, anche nel caso di utilizzo di una rete Wi-Fi pubblica, tutt'altro che improbabile quando si è in viaggio. In più, la VPN consente di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, andando ad aggirare qualsiasi limite geografico all'accesso ad un sito web. In questo modo, anche quando si è all'estero sarà possibile navigare in Internet esattamente come se si fosse in Italia.

Per utilizzare una buona VPN in viaggio è opportuno scegliere un servizio in grado di garantire una connessione veloce, un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo e standard elevati di sicurezza. A rientrare in tutti questi requisiti è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Attualmente, per tutti i nuovi utenti, NordVPN è disponibile con un costo di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale che garantisce un risparmio netto rispetto ai 12,99 euro del piano mensile.

Per accedere all'offerta è possibile accedere al sito di NordVPN dal link qui di sotto.

VPN da usare in viaggio: perché NordVPN è la scelta giusta

Con NordVPN è possibile accedere ad una VPN illimitata che ha tutti i requisiti che servono a chi utilizza una VPN in viaggio. Con il servizio è possibile contare su:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

un network di migliaia di serve r sparsi in tutto il mondo

r sparsi in tutto il mondo la protezione della crittografia per un accesso ad Internet sicuro

per un accesso ad Internet sicuro una politica no log c he elimina qualsiasi forma di tracciamento

he elimina qualsiasi forma di tracciamento la possibilità di utilizzare la VPN su 6 diversi dispositivi

NordVPN presenta un costo di 3,99 euro al mese scegliendo il piano biennale che garantisce un risparmio netto rispetto al piano mensile da 12,99 euro. L'offerta prevede la fatturazione anticipata e una garanzia di rimborso a 30 giorni. Per accedere all'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.