VPN, blocco pubblicità e antivirus: TotalVPN include anche Total Adblock e TotalAV

Oggi proteggere la tua navigazione online costa meno grazie alla nuova promozione di TotalVPN, che propone 12 mesi a soli 19 euro, pari a circa 1,59 euro al mese. Lo sconto è dell'80% su una tariffa ordinaria di 8,25 euro mensili e comprende anche due servizi aggiuntivi: Total Adblock e TotalAV, che vengono inclusi gratuitamente nel pacchetto.

Il servizio VPN, senza sorprese, è perfetto per aggiungere un livello di privacy invalicabile durante la tua navigazione, soprattutto quando ti colleghi a reti WiFi pubbliche o utilizzi internet fuori casa. Una VPN lavora infatti per creare un collegamento cifrato tra il tuo dispositivo e il server VPN proteggendo il tuo traffico da forme di intercettazione di ogni tipo. Potrai dunque mascherare il tuo indirizzo IP pubblico e salvaguardare la tua privacy.

La promozione comprende, come detto, anche Total Adblock, uno strumento che riduce la presenza di pubblicità durante la navigazione, e TotalAV, un antivirus che protegge il computer da malware, virus e altre minacce informatiche.

Il prezzo promozionale è di soli 19 euro per 12 mesi, per un costo equivalente di 1,59 euro al mese. Al termine del periodo preso in considerazione, la tariffa si rinnoverà a un prezzo paritario di 8,25 euro al mese a meno che tu decida di non procedere con il rinnovo.

Intanto, a meno di 20 euro, puoi avere un pacchetto completo che include VPN, antivirus e blocco delle pubblicità e dei messaggi invasivi. Meglio di così?

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