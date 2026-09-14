VPN aziendale, 10% di sconto con la nuova promozione di NordLayer

Se si è titolari di un’azienda e si ha l’obiettivo per questo nuovo inizio di stagione di aumentare il livello di sicurezza online della propria attività, uno degli strumenti più efficaci a cui è possibile ricorrere è una VPN aziendale. Riguardo a ciò, uno dei primi nomi spendibili a livello internazionale è NordLayer, servizio sviluppato dai creatori di NordVPN che consente ai dipendenti di un’azienda di effettuare l’accesso alla rete in tutta sicurezza, salvaguardando la riservatezza di dati personali, credenziali e documenti.

La promozione in corso, disponibile sulla pagina dedicata del sito, permette di riscattare il 10% di sconto sui piani annuali. Per beneficiare dello sconto è sufficiente inserire il codice promozionale nl-fall-26 nell’apposito campo per il coupon.

Segue ora un breve riepilogo dei piani della durata di un anno di NordLayer e i prezzi relativi all’abbonamento:

Lite: 8 dollari al mese per ciascun utente (si parte da un minimo di cinque utenti)

(si parte da un minimo di cinque utenti) Core: 11 dollari al mese per ciascun utente (si parte da un minimo di cinque utenti)

(si parte da un minimo di cinque utenti) Premium: 14 dollari al mese per ciascun utente (si parte da un minimo di cinque utenti) + 40 dollari al mese per il server che integra un IP dedicato)

Il piano più economico propone funzionalità di sicurezza essenziali per effettuare l’accesso alla rete aziendale e la prevenzione delle minacce in rete. Con il piano Core ci si assicura funzioni più avanzate, in particolare per la sicurezza dell’accesso alla rete. C’è poi il piano Premium, quello più completo, che garantisce una serie di soluzioni per controllare gli accessi alla rete.

Sottolineiamo, infine, che tutti i tre piani di NordLayer prevedono una garanzia di rimborso di 14 giorni.

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