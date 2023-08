VPN, antivirus e password manager in un unico pacchetto a soli 2,5 euro al mese

Nella maggior parte dei casi, quando si è alla ricerca di un servizio VPN, ci si imbatte in offerte super scontate per 12 o 24 mesi a prezzi da 2 a 3 euro al mese. Stavolta invece si è di fronte a una promozione diversa: 2,5 euro non è il prezzo riferito soltanto alla VPN, ma anche a un antivirus completo e a un potente password manager, senza contare il monitoraggio continuo del Dark Web. È il pacchetto Norton 360 Deluxe, in offerta a 29,99 euro per il primo anno, con uno sconto del 70% sul prezzo di listino pari a 99,99 euro.

Norton 360 Deluxe: pacchetto all inclusive a 29,99 euro (-70%)

C'è già chi la considera l'offerta definitiva per la sicurezza online: Norton 360 Deluxe offre in un unico pacchetto un antivirus in grado di garantire la massima protezione da nuove e vecchie minacce informatiche, una rete VPN sicura e veloce, un password manager robusto in cui conservare anche i dati delle proprie carte e il monitoraggio del Dark Web.

E se questo non dovesse ancora bastare, sempre incluso nel prezzo di 29,99 euro per il primo anno, poco meno di 2,5 euro al mese, hai a disposizione anche un backup del PC come misura preventiva contro la perdita dei dati, con a disposizione fino a 50 GB su cloud, più il servizio SafeCam che ti avvisa qualora una terza persona stia tentando di accedere alla webcam del PC, bloccando qualsiasi accesso non autorizzato.

Approfitta della migliore offerta dell'anno sulla sicurezza online, così da risparmiare qualcosa come 70 euro per i primi 12 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.