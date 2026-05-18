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VPN, Antivirus e Dark Web Monitoring: la fortezza digitale di Norton in un super sconto

Norton 360 Deluxe a 34,99 euro invece di 109,99 per il primo anno è l'offerta migliore per proteggere i tuoi dispositivi.
VPN, Antivirus e Dark Web Monitoring: la fortezza digitale di Norton in un super sconto
Norton 360 Deluxe a 34,99 euro invece di 109,99 per il primo anno è l'offerta migliore per proteggere i tuoi dispositivi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 18 mag 2026
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Assicurati la protezione completa per i tuoi dispositivi per un anno grazie all'offerta attiva su Norton 360 Deluxe, un pacchetto completo che puoi avere a 34,99 euro invece di 109,99. Con questa offerta potrai avere una licenza per proteggere 5 dispositivi contemporaneamente e che include anche una VPN illimitata, il monitoraggio del Dark Web, un Password Manager e molto altro ancora.

Attiva l'offerta

I dettagli dell'offerta

Con un solo abbonamento, quindi, potrai installare la suite di sicurezza su ben 5 dispositivi a tua scelta coprendo un intero ecosistema tecnologico tra PC Windows, Mac, tablet e smartphone iOS e Android. Il piano include un avanzato sistema di rilevamento delle truffe basato sull'Intelligenza Artificiale: avrai a tua disposizione un assistente capace di analizzare messaggi di testo sospetti, finte offerte promozionali e persino smascherare i sempre più diffusi video deepfake.

A supporto avrai anche la Secure VPN integrata che crea un tunnel crittografato per i tuoi dati pronto a rendere anonima e sicura la tua connessione ovunque ti trovi, anche se stai utilizzando una rete WiFi pubblica. Le tue credenziali saranno inoltre al sicuro grazie a un sistema che scandaglia i meandri del Dark Web alla ricerca delle tue informazioni personali e a un Password Manager che crea, memorizza e inserisce automaticamente password complesse.

In più, avrai anche 50GB di spazio di archiviazione crittografato cloud dedicato al PC per mettere al sicuro i file più importanti e una serie di strumenti di Parental Control per monitorare l'attività online dei più piccoli.

Un investimento minimo per la tranquillità totale: Norton 360 Deluxe può essere tuo a 34,99 euro invece di 109,99.

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