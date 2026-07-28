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VPN, antivirus e ad block in un unico pacchetto: una estate a prova di hacker con TotalAV

Grazie alla promozione in corso è possibile ottenere 1 anno di Total VPN a 1,59 euro al mese, l'equivalente di 19 euro.
VPN, antivirus e ad block in un unico pacchetto: una estate a prova di hacker con TotalAV
Grazie alla promozione in corso è possibile ottenere 1 anno di Total VPN a 1,59 euro al mese, l'equivalente di 19 euro.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 lug 2026
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Basta poco per vedersi rovinata la vacanza estiva: l’apertura di un sito ingannevole, un clic su un link di una e-mail truffa, la connessione a una rete Wi-Fi non protetta, tutte situazioni che possono portare a conseguenze più che spiacevoli, per usare un eufemismo. Da qui la necessità di affidarsi a un pacchetto di sicurezza online completo, che non annoveri soltanto un antivirus, ma anche un servizio di rete privata virtuale e un ad block.

In tal senso segnaliamo l’offerta su Total VPN, il pacchetto VPN e sicurezza in Internet di Total Security, l’azienda che ha realizzato uno degli antivirus migliori al mondo, vale a dire TotalAV. Con Total VPN si ottiene non solo una VPN affidabile e veloce, ma anche la protezione con antivirus gratuita e il blocco degli annunci presenti sui siti web: al momento è disponibile a 1,59 euro al mese per 1 anno, l’equivalente di 19 euro in dodici mesi, per effetto di uno sconto dell’80%.

Pagina offerta Total VPN

total vpn offerta

La VPN aiuta a nascondere la propria attività in Internet ad occhi indiscreti, hacker compresi, connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel, nonché superare il blocco geografico che puntualmente nega la visione dei propri contenuti streaming preferiti quando si è all’estero.

L’altro punto di forza del pacchetto è il pluripremiato antivirus TotalAV, che offre una protezione granitica contro i malware scaricati dalla rete Internet. Da questo punto di vista, infatti, quello di Total Security è uno degli antivirus più affidabili a livello mondiale, come dimostrano i test indipendenti degli ultimi anni.

Infine, l’adesione a Total VPN include anche uno strumento proprietario per il blocco degli annunci pubblicitari presenti nei siti web, che da tempo ormai rovinano l’esperienza utente. Grazie dunque a questo tool si può navigare in rete in modo più sereno, senza vedere ogni tot secondi un banner pubblicitario o quant’altro.

Pagina offerta Total VPN

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