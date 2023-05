VPN alla massima velocità a meno di 60€ per i primi 26 mesi

Una VPN lenta può anche essere utile per navigare in Internet con una privacy migliore, ma è del tutto inefficace per chi vuole guardare un evento sportivo in diretta o giocare online. Surfshark VPN è il servizio VPN pluripremiato da riviste del settore nazionali e internazionali in grado di coniugare privacy e velocità allo stesso tempo. E oggi lo fa con un'offerta da urlo: 82% di sconto per il piano di due anni, più altri due mesi gratuiti, per una spesa mensile pari a 2,30 euro (più IVA). Di fatto il costo di due caffè al mese.

VPN di Surfshark in sconto dell'82%

Con la VPN offerta da Surfshark navighi più velocemente rispetto alle altre VPN concorrenti grazie all'esclusiva tecnologia impiegata da Surfshark. Siti d'informazione e riviste specializzate come PC Magazine, CNET e Tech Radar elogiano l'eccezionale velocità raggiunta dalla VPN in questione durante i loro test indipendenti, decretandola come una delle migliori in assoluto presenti oggi sul mercato.

Oltre a questo Surfshark offre l'utilizzo della sua VPN su un numero illimitato di dispositivi, in aggiunta a un'assistenza sempre attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'offerta viene completata da un ottimo ad-blocker, per una navigazione senza più pubblicità, e l'autenticazione a due fattori, funzionalità ancora poco presente nelle altre VPN.

Attiva ora la VPN di Surfshark per usufruire della maxi offerta a tempo del sito ufficiale: per i primi 26 mesi pagherai 59 euro (più IVA), mentre dal terzo anno in poi 55 euro ogni dodici mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.