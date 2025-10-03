VPN al miglior prezzo: per navigare in sicurezza ora basano 1,11 euro al mese

Una VPN illimitata, sicura e in grado di garantire una connessione senza blocchi geografici può essere attivata con una spesa di appena 1,11 euro al mese: la conferma arriva dalla promo di PrivadoVPN che oggi rappresenta la scelta giusta per tanti utenti che hanno bisogno di una VPN pronta all'uso.

Scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi (per un totale di 27 mesi) è possibile ottenere uno sconto del 90% sul costo del servizio e ridurre la spesa ad appena 1,11 euro al mese. La promo è disponibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. Per i dettagli completi basta premere sul box qui di sotto.

Una VPN completa a poco più di 1 euro al mese

Nonostante un prezzo contenuto, grazie alla promo in corso, PrivadoVPN ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di una VPN completa, illimitata e sicura. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, con una politica zero log per evitare il tracciamento durante l'uso della rete.

In aggiunta, la VPN include un network di server sparsi in decine di Paesi al mondo. In questo modo, direttamente dall'app di PrivadoVPN, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e avviare la connessione senza blocchi e censure. Da segnalare anche la possibilità di accedere alla VPN da tutti i propri dispositivi, andando a sfruttare fino a 10 connessioni simultanee.

Con la promozione in corso, i nuovi utenti che scelgono PrivadoVPN hanno la possibilità di puntare sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e ridurre il costo del servizio fino a 1,11 euro al mese, sfruttando anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. L'offerta è disponibile di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati