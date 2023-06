VPN al MAX con PureVPN e il piano in sconto del 79%

PureVPN è un servizio VPN tra i più longevi sul mercato. Proprio in questi giorni sta festeggiando il suo 16° anniversario, non senza un regalo ai vecchi e nuovi clienti: uno sconto del 79% sul piano PureMax, il più completo mai presentato da PureVPN in tutti questi anni. Un'ottima offerta, resa ancora più allettante dai 4 mesi extra in regalo. Conti alla mano, l'abbonamento a PureMax è in promo a 4,16 euro per 24 mesi, per una spesa complessiva di 99,95 euro in 28 mesi (4 di questi sono in regalo).

VPN PureMax in sconto del 79% per 2 anni

L'offerta per il 16° anniversario ha per protagonista PureMax, il piano VPN più completo di sempre mai presentato da PureVPN. Oltre alla VPN ad alta velocità, il gestore di password e la crittografia dei file, il piano include anche un gestore della privacy. PurePrivacy, questo il suo nome, protegge i tuoi account sui social network, blocca gli annunci pubblicitari e ripristina i tuoi dati personali revocando l'accesso ad eventuali malintenzionati. Tutto questo con un'interfaccia pulita e semplice da usare.

A certificare la bontà del progetto PureVPN ci sono anche le principali riviste di settore, tra cui TechRadar, PCMAG, CNET, Mashable e Yahoo! Finance. Recensioni entusiastiche anche da parte di chi ha già avuto modo di provare PureMax: un servizio facile da usare, con una velocità di connessione strabiliante e un livello di sicurezza tra i più alti mai registrati in un servizio VPN.

Approfitta dell'offerta di PureVPN per festeggiare il suo 16° anniversario e risparmia quasi 400 euro in 28 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.