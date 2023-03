VPN a prezzo stracciato, 2 anni di PureVPN con l'82% di sconto

Una VPN veloce, affidabile e sicura, oggi in sconto dell'82% rispetto al prezzo di listino. Questa, in estrema sintesi, l'offerta di PureVPN, che offre una politica certificata No Log e un'assistenza clienti 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana a soli 2,08 euro al mese. E se il servizio non dovesse convincerti, hai 31 giorni di tempo dall'acquisto per richiedere il rimborso completo.

PureVPN: 82% di sconto sul piano di due anni

Con più di 6.500 server e oltre 89 località sempre a disposizione, PureVPN è in grado di offrire una rete globale con server VPN ottimizzati e la massima accessibilità ovunque ti trovi. Un singolo account ti permette di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea e navigare a velocità supersoniche sfruttando la connessione ultraveloce messa in campo da PureVPN pari a 20 Gbps. Altro punto di forza del servizio è la disponibilità dell'app, che puoi usare su tutti i tuoi dispositivi preferiti: Mac, PC Windows, device Android, iPhone e Linux, oltre che su browser Chrome e Firefox.

L'offerta, valida se attivi il piano di due anni, include inoltre il servizio di assistenza clienti in live chat attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per risolvere nel giro di pochi secondi eventuali problemi.

Sei alla ricerca di una nuova VPN capace di garantirti velocità e sicurezza spendendo pochissimo? Allora l'offerta da attivare oggi è quella di PureVPN, con garanzia di rimborso di 31 giorni sul piano di 2 anni in offerta a 2,08 euro al mese.

