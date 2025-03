VPN a meno di 2€ per tre anni con Private Internet Access

Se ti stai guardando intorno per un servizio VPN premium a poco prezzo, segnaliamo l'ultima offerta del fornitore Private Internet Access, che consente di ottenere una VPN veloce e affidabile al prezzo scontato di 1,79 euro al mese per tre anni. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo.

Private Internet Access, conosciuto anche con l'acronimo PIA, è un fornitore VPN con sede negli Stati Uniti. Aderisce ad una rigorosa politica no-log, offre un software 100% open source per il massimo della trasparenza, e vanta un'esperienza di oltre dieci anni nel settore VPN, con più di 15 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo.

L'ultima offerta del servizio VPN Private Internet Access

La VPN di Private Internet Access offre una sicurezza avanzata su un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento, server di nuova generazione in oltre 90 nazioni in tutto il mondo, un codice open-source per il massimo della trasparenza, e una politica 100% no-log grazie all'utilizzo di server che funzionano solo su RAM.

Un altro fiore all'occhiello dei piani VPN di PIA è la velocità di connessione superiore alla concorrenza, grazie all'utilizzo di una rete da 10 Gigabit/s. Un valore tale che permette a chiunque di godersi una navigazione in Internet appagante, un'esperienza streaming di livello e un gaming senza interruzioni.

Un'ulteriore funzionalità inclusa nei piani di PIA è il monitoraggio gratuito riguardo ad eventuali violazioni riguardanti il proprio indirizzo e-mail. Il funzionamento è molto semplice: gli utenti ricevono una notifica in caso di violazione della propria casella di posta elettronica.

Grazie all'ultima offerta è possibile beneficiare di tre anni di servizio VPN al prezzo scontato di 1,79 euro al mese. In più, gli utenti hanno a disposizione anche tre mesi extra gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.