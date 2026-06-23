VPN a 1 euro al mese: la promozione del fornitore svizzero PrivadoVPN

Dopo diverse valutazioni, per quest'estate si è scelto di affidarsi a un servizio di rete privata virtuale in modo da non avere difficoltà a guardare i propri contenuti preferiti in streaming quando si è in vacanza e per collegarsi alla rete Wi-Fi del proprio hotel o aeroporto in tutta sicurezza. Uno dei migliori servizi per rapporto qualità-prezzo è proprio PrivadoVPN, tra le poche VPN a 1 euro al mese realmente affidabili e veloci.

Merito della promozione sul piano della durata di due anni, in offerta a 1,11 euro al mese per i primi 24 mesi. L'iniziativa in corso permette inoltre di ottenere 3 mesi extra di servizio in regalo, senza dimenticare che si ha sempre la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

I vantaggi di una VPN in vacanza

Durante una vacanza all'estero si può andare incontro a diversi problemi. Uno di questi, ad esempio, è il blocco dei contenuti streaming a causa delle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali, che impediscono la visione di un qualsiasi film, serie tv o evento sportivo indipendentemente dalla piattaforma di riferimento, sia essa gratuita o a pagamento. Con una VPN il problema è facilmente aggirabile connettendosi a un server VPN posizionato in Italia.

Un altro problema comune è la rete Wi-Fi non protetta di hotel, aeroporti e, più in generale, degli esercizi pubblici. Connettersi a una rete di questo tipo senza le dovute precauzioni può rovinare letteralmente l'intera vacanza, dal momento che potenzialmente si stanno esponendo i propri dati personali alla mercé di chiunque, tra cui cybercriminali e utenti malintenzionati. Anche in questo caso una VPN risulta fondamentale, dal momento che oscura l'indirizzo IP dei suoi utenti rendono invisibile la loro attività sul web.

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