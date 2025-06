VPN a 1,11 euro al mese senza limiti e sicura grazie a PrivadoVPN

Se si è alla ricerca di una VPN dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, una delle offerte più interessanti la propone PrivadoVPN: 24 mesi di VPN illimitata e sicura a 1,11 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Il prezzo di 1,11 euro si riferisce al piano di due anni di PrivadoVPN, volendo però è disponibile anche il piano annuale a 1,33 euro al mese, per effetto dell'88% di sconto. Anche se si sceglie il piano di dodici mesi, restano validi i tre mesi extra gratuiti e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

PrivadoVPN in offerta a 1,11 euro al mese

La VPN di PrivadoVPN prevede l'utilizzo di dati illimitati, server in 58 Paesi diversi in tutto il mondo, una severa politica no-log, uno strumento di parental control, il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione contro le minacce online. È inoltre disponibile anche un'app, compatibile per PC Windows, device Android, Mac, iPhone e Android TV.

Grazie a PrivadoVPN è possibile ad esempio guardare i propri contenuti streaming preferiti anche quando si è all'estero. Quest'estate tutti gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati sul nuovo Mondiale per Club, che vedrà Juventus e Inter impegnate contro le squadre più forti al mondo.

Un altro caso d'uso "estivo" della VPN è proteggere i propri dati collegandosi in maniera sicura alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel. Un elemento questo che può tornare molto utile anche quando si deve effettuare un acquisto online.

Il piano di 24 mesi di PrivadoVPN è in sconto del 90%: bastano 1,11 euro al mese per due anni, a cui si aggiungono anche tre mesi extra di servizio in regalo. L'offerta, disponibile sul sito ufficiale, è valida per un periodo di tempo limitato.

