Vorresti "sparire" dal web? Con Incogni è possibile, basta un clic

Hai mai pensato a quante informazioni personali vengono raccolte online ogni giorno senza il tuo consenso? È cosa nota che i data broker siano tra i principali responsabili di questa pratica invasiva, raccogliendo informazioni sulle tue abitudini di navigazione e vendendole ad aziende terze per realizzare pubblicità mirata. Ma non è il momento di arrendersi alla loro intrusione nella tua privacy: fai la scelta giusta per proteggere i tuoi dati personali.

È con questo obiettivo che Surfshark ha realizzato Incogni, un potente strumento che - attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ora in offerta al 50% di sconto - ti permette di richiedere ai data broker l'eliminazione di tutte le tue informazioni, rimuovendole automaticamente da centinaia di database. Con Incogni, la tua privacy è al sicuro e puoi vivere con la tranquillità di sapere che le tue informazioni personali sono protette.

Come funziona Incogni?

Prima di spiegare il funzionamento di Incogni, è necessario fare un passo indietro e capire come agiscono i data broker. La loro attività principale è quella di aggregare e analizzare le informazioni online da fonti pubbliche, con l'obiettivo di creare profili personalizzati che possono successivamente essere venduti ad aziende di terze parti. Attività di questo genere, neanche a dirlo, rappresentano un rischio significativo per la privacy degli utenti, poiché i dati raccolti potrebbero cadere nelle mani sbagliate ed essere utilizzati per attività illegali - come il furto d'identità.

È qui che entra in gioco Incogni, che offre infatti notevoli vantaggi a favore degli utenti. Parliamo, in particolare, del processo di rimozione dei dati personali dalla rete che è completamente automatizzato: la piattaforma invia infatti richieste regolari e ripetute per la rimozione di tali informazioni dai database dei data broker, garantendo un risparmio di tempo notevole.

In media, infatti, le singole richieste di rimozione richiederebbero complessivamente 304 ore per essere completate. Naturalmente la piattaforma Incogni è conforme al 100% alle leggi sulla privacy dei dati (inclusa la GDPR) e collabora costantemente con le agenzie di protezione dei consumatori per garantire il massimo della tutela.

Sottoscrivere un abbonamento a Incogni è semplicissimo. Una volta collegato alla pagina ufficiale del servizio e creato il tuo account, ti basterà specificare le informazioni personali che desideri rimuovere dai database dei data broker.

La parte migliore? Non dovrai preoccuparti di gestire tu stesso le interazioni: Incogni si occuperà di tutto per conto tuo, fornendo aggiornamenti continui sulle operazioni svolte. Approfitta della promozione in corso per risparmiare sull'abbonamento annuale: grazie allo speciale sconto del 50%, il prezzo scende a soli 6,49 euro al mese. Molto più conveniente rispetto alla soluzione mensile, dove il costo è di 12,99 euro.

