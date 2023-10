Volante Logitech G920 in SUPER SCONTO su Amazon!

Per i videogiochi di guida, che siano Arcade, SimCade o Simulatori, è sempre meglio avere pronto all'uso un volante con pedaliera degno di questo nome, in grado di farci provare la vera sensazione della guida anche se siamo comodamente a casa. Non è un segreto che il TOP del mercato sia la linea "G" di Logitech, e oggi puoi approfittare dell'incredibile offerta per il famoso Volante Logitech G920!

Da oggi puoi infatti acquistare in offerta su Amazon il Volante con Pedaliera Logitech G920 a soli 267,61€, con uno sconto del 38% che ti farà risparmiare la bellezza di 162€!

Il TOP della guida su console e PC

Questo volante Driving Force simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione, e potrai farlo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il volante Logitech è progettato senza compromessi, e ti assicurerà l'esperienza di guida definitiva, potendo sterzare silenziosamente e dolcemente con la ‎tecnologia Force Feedback.

Inoltre il Volante con Pedaliera Logitech G920 ti garantisce una guida dinamica, e un controllo totale ‎grazie a pedali separati con acceleratore, freno e frizione integrati. Presente anche il ritorno ‎di forza a 2 motori, con il quale potrai addirittura percepire ogni cambio di terreno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.