Vola e divertiti col drone DJI Mini 2 e Care Refresh in OFFERTA su Amazon!

Con l'offerta di oggi potrai aggiudicarti il pacchetto migliore del Drone DJI Mini 2 e volare come non hai mai fatto prima! Si tratta di un pacchetto molto particolare, che grazie alle offerte di queste ore sarà tuo con un prezzo incredibilmente più basso.

Da oggi infatti su Amazon puoi aggiudicarti in offerta la Fly More Combo del drone DJI Mini 2 e Care Refresh a soli 499€, con uno sconto assurdo del 21% che ti farà risparmiare ben 130€ sul prezzo originale!

Guarda il mondo dall'alto con DJI Mini 2!

Con il drone DJI Mini 2 hai assicurati video in HD 4K, e potrai volare libero grazie alla sua leggerezza: pesa meno di 249 g, praticamente quanto una mela, ed entra nel palmo della mano. Si trata di un drone compatto e comodo, un compagno di viaggio ottimale!

Il Care Refresh è invece la versione definitiva dell'utilità! Ovvero un pacchetto servizi completo e affidabile che garantisce la sostituzione annuale di due unità, per continuare a usare i prodotti DJI in serenità, dovunque tu sia. Se vuoi volare ovunque, con leggerezza, e immortalare i momenti più belli dal cielo, Fly More Combo del drone DJI Mini 2 e Care Refresh è il pacchetto perfetto!

