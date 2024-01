Voice Clarity arriverà su tutti i device Windows 11 con chip x64

Gli utenti Windows 11 potrebbero presto utilizzare funzionalità AI esclusive di Surface su qualsiasi computer supportato. Microsoft ha rivelato che Voice Clarity arriverà su tutti i PC Windows 11 con processori x64, non solo sui chip ARM64. Voice Clarity è una funzionalità che viene eseguita in background e migliora la voce in tempo reale durante le chiamate. Tale strumento utilizza “modelli AI a bassa complessità” per rimuovere il rumore di fondo, annullare l'eco e ridurre il riverbero. Al momento è disponibile solo sui computer Surface con processori ARM, come Surface Pro 9 5G e Surface Pro X. Tuttavia, con Windows 11 Canary Channel build 26040, tutti gli utenti con processori Intel e ARM "tradizionali" possono ottenere la nuova funzionalità.

Voice Clarity: disponibile anche per dispositivi senza NPU

Voice Clarity funziona a livello di sistema con tutte le app che utilizzano la modalità di elaborazione del segnale di comunicazione, comprese le chat vocali in molti giochi popolari. Ciò significa che è possibile trarre vantaggio dalle funzionalità di Voice Access senza aspettare che gli sviluppatori lo supportino nei loro progetti. Tuttavia, i produttori di app possono anche implementare un interruttore per passare da un modello di intelligenza artificiale all’altro per le comunicazioni vocali. Voice Clarity fa parte di Windows Studio Effects, una raccolta di miglioramenti che si basano su algoritmi e richiedono una NPU (Neural Processing Unit) dedicata. Questi includono effetti di sfondo video, contatto visivo, inquadratura automatica e miglioramenti della voce. Con Windows 11 build 26040, anche gli utenti senza NPU nei propri PC possono provare alcuni di questi miglioramenti.

Microsoft, Qualcomm, AMD e Intel stanno facendo un grande passo avanti verso le esperienze basate sull'intelligenza artificiale nei PC moderni. Entro la fine dell’anno, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra un’ondata di nuovi computer con chip dotati di processori AI dedicati. Microsoft prevede inoltre il rilascio di una nuova versione di Windows con funzionalità AI rivoluzionarie. Alcune di esse saranno disponibili sui computer esistenti, mentre altre funzioneranno solo su nuovi dispositivi dotati dei chip più recenti (e con RAM da almeno 16 GB).