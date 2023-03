Vodafone: PROMO Special Fibra a meno di 25 euro al mese

Vodafone propone ai suoi clienti più affezionati la sua PROMO Fibra in versione Special Edition ad un prezzo esclusivo di soli 24,90 euro mensili.

L'operatore rosso applica una riduzione di due euro mensili rispetto al prezzo standard di 27,90 euro. Questa promozione è disponibile solo cliccando sul bottone che trovate qui sotto.

Vodafone: Fibra in Special Edition in SCONTO

La promozione super scontata prevede internet a casa senza limiti in ADSL, FTTC e FTTH con velocità che può arrivare massimo a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem in comodato d'uso gratuito compreso nel costo mensile con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo ad un prezzo davvero concorrenziale. Stiamo parlando a meno di 25 euro mensili.

In questo canone troviamo, oltre alla connessione illimitata, anche l'opzione che include le chiamate illimitate gratuite verso qualsiasi numero sia mobile che fisso di tutti i carrier nazionali. Questo addon è incluso gratuitamente solo online.

In alternativa, per chi ad esempio ha una casa di grandi dimensioni è a disposizione una promozione che include anche un Extender. Questo dispositivo permette di raggiungere ogni angolo della propria abitazione.

La promozione che include l'Extender prende il nome di V-Max ed è disponibile a 32,90 euro mensili.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc'anzi è disponibile SOLO ONLINE senza contributo iniziale. Il costo di attivazione, in realtà, è compreso nei 24 mesi del canone e corrisponde a 5 euro al mese.

