Vodafone PROMO Fibra: anche da 22,90€, scopri COME

La PROMO per avere la FIBRA di Vodafone senza limiti a casa è disponibile a vari prezzi mensili. Quello sicuramente più interessante è disponibile a partire da 22,90 euro ogni mese.

Vediamo dunque come avere la promozione a meno di 23 euro mensili.

PROMO FIBRA Vodafone: i dettagli

La tariffa che abbiamo anticipato nel precedente paragrafo offre internet flat 24 ore su 24 con tecnologia ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima raggiungibile pari a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem di ultima generazione compreso nel prezzo con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto ad un prezzo pari a 22,90 euro ogni mese con una SIM Vodafone già attiva.

Inoltre, richiedendo la tariffa ONLINE troviamo anche incluse le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri nazionali sia mobili che fissi.

La promozione a meno di 23 euro mensili è disponibile solo per chi ha già attiva una SIM con l'operatore rosso oppure intende attivare una promozione mobile. Per la restante parte di clientela che non ha o non intende avere Vodafone sul Mobile è disponibile la medesima offerta a 27,90 euro.

Per chi invece intende avere una PROMO tutto incluso con anche una SIM Mobile con tutto illimitato è disponibile sempre ONLINE la tariffa Family Plan a 34,90 euro ogni mese con anche la navigazione in 5G inclusa nel prezzo.

Costi ed altro

La promozione Internet Unlimited dell'operatore ex Omnitel è disponibile ONLINE senza costi iniziali. Il contributo di attivazione è pari a 5€ ed è già incluso nel canone mensile per 24 mesi.

