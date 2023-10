Vodafone: 150 GB e minuti illimitati a partire da 7,99 euro al mese

Il tuo piano di telefonia mobile con il tuo attuale gestore non ti soddisfa più? Hai problemi di rete e non riesci a sfruttare la connessione 5G del tuo smartphone? Se ti trovi in questa situazione e sei anche alla ricerca di un’offerta economica, ma vantaggiosa, passa a Vodafone. Con la sua nuova offerta, attivabile solo online, e valida per il passaggio da qualsiasi gestore mobile, potrai ottenere fino a 150 GB al mese per navigare su internet e minuti ed SMS illimitati verso numeri mobile e fissi nazionali al sorprendente prezzo di 7,99 euro al mese.

Vodafone: un’offerta strepitosa, valida solo per le attivazioni online

L’offerta di Vodafone è davvero conveniente e potrai contare su una rete sempre stabile ed efficiente. Potrai lavorare in smart working, guardare serie TV in streaming e giocare online ovunque tu sia, usando il tuo telefono come router. Grazie ai 150 GB mensili a disposizione non dovrai infatti preoccuparti di “sprecare” troppa connessione dati. Inoltre, quando viaggi in uno dei paesi dell’Unione Europea avrai chiamate ed SMS illimitati, ma anche 7,30 GB utilizzabili in roaming, che si rinnoveranno con la tua offerta. Se dovessi terminare i GB a tua disposizione mentre sei all’estero, continuare a navigare su internet con Vodafone avrà un costo di 0,21 centesimi al MB.

La promozione è valida soltanto per le nuove attivazioni online (non è possibile attivarla in uno store fisico), e prevede anche la spedizione gratuita della nuova SIM. La consegna può essere effettuata anche durante la sera, ti basterà scegliere la fascia oraria che preferisci. Una volta effettuato l’acquisto, potrai visualizzare il tracking del tuo ordine in ogni momento, utilizzando il numero di pratica che ti verrà comunicato via SMS o e-mail al momento dell’ordine. Se hai cambiato idea, puoi effettuare il reso gratuito entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.