VMware: accelerazione 3D di Windows 11 con chip Apple

Nel corso delle ultime ore, VMware ha annunciato la disponibilità di Fusion Tech Preview 2023. Si tratta della versione preliminare del nuovo software di virtualizzazione dell'azienda che si caratterizza per il supporto all’accelerazione 3D per Windows 11 su Mac con chip Apple.

VMware Fusion: accelerazione hardware 3D di Windows 11 su Mac ARM

Il supporto per l’accelerazione 3D va a costituire un grande passo in avanti rispetto alle precedenti versioni. In tal modo, infatti, gli utenti possono sfruttare la GPU integrata nei processori Apple per l'esecuzione di app e giochi DirectX 11 3D all’interno delle macchine virtuali basate su Windows 11.

Anche l’interfaccia utente risulta essere è più reattiva, in quanto l’adattamento automatico e la modifica della risoluzione avvengono in maniera praticamente istantanea.

Unitamente alla novità in questione, è stato migliorato VMware Tools per ARM con l’aggiunta di quasi tutte le funzionalità che sino a questo momento erano disponibili solo però la versione per processori Intel, come la possibilità di sfruttare il drag and drop e la condivisione degli appunti tra macOS e Windows 11.

Sul fronte sicurezza, invece, è stata introdotta la crittografia XTS che sostituisce quella CBC e che incide in maniera minore sulle prestazioni. Va tuttavia tenuto presente il fatto che non si tratta di una soluzione retrocompatibile, per cui all’avvio viene chiesto di eseguire l’aggiornamento delle macchine virtuali.

Il download di VMware Fusion Tech Preview 2023 può essere eseguito da tutti, ma ovviamente è indispensabile disporre di un codice d'attivazione per Windows 11 per poter usufruire del sistema. Il rilascio della relase finale del software avverrà entro fine anno.