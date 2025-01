Vivid Money: conto business in 10 minuti con tasso di interesse del 4%

Vivid Money è un conto business completo, che nel suo piano gratuito offre fino a 30 IBAN e un tasso di interesse del 4% sul saldo positivo. Oltre a ciò aggiunge anche l'integrazione con un software di contabilità, una carta Visa gratuita per ogni dipendente, bonifici SWIFT e bonifici SEPA istantanei: il processo di iscrizione dura dieci minuti ed è disponibile direttamente sul sito ufficiale Vivid Money.

Per le sue tante funzionalità pensate appositamente per le aziende, Vivid Money ha ottenuto numerosi riconoscimenti in quest'ultimo periodo. Tra questi, anche quello di Miglior Conto Aziendale del 2025 secondo il quotidiano tedesco Bild, prima testata europea per diffusione.

Le caratteristiche chiave del conto business Vivid Money

La piattaforma di servizi finanziari Vivid Money propone un conto gratuito con fino a 30 IBAN, l'invio e la ricezione di bonifici istantanei SEPA e bonifici esteri in oltre 50 Paesi, più un cambio valute in tempo reale e senza commissioni con 22 valute disponibili.

Un altro tratto distintivo è il 4% di tasso di interesse annuo, una percentuale valida per i primi due mesi. Al termine dei primi 60 giorni, la percentuale di interesse annuo passa al 3%.

Con Vivid Money si ottiene anche un'integrazione completa con i principali software di contabilità oggi disponibili, tra cui sevDesk, DATEV, Puls Project, Commitly, Lexware Office e altre piattaforme analoghe. Questo consente ai titolari di ciascuna azienda una gestione delle proprie finanze più efficiente.

Vi è poi l'opportunità di avere carte fisiche e virtuali Visa gratuite. A questo proposito, è importante sottolineare come per ogni membro del team sia inclusa una carta Visa senza costi.

Infine, la gestione del conto aziendale passa attraverso l'app mobile o l'app web Vivid Money. Entrambe permettono di organizzare pagamenti e budget, inviare denaro in pochi clic, gestire le proprie carte e passare da un conto all'altra in modo semplice e intuitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.