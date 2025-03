Vivi in modo coinvolgente i tuoi giochi con le cuffie wireless CORSAIR HS80

Se sei un appassionato di videogiochi e sta cercando emozioni forti non perdere questa ottima occasione. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sulle splendide cuffie wireless CORSAIR HS80 a soli 109,99 euro, invece che 149,99 euro, in offerta su Amazon.

Era da diversi anni che il prezzo non scendeva così e quindi è davvero un'opportunità unica. Con lo sconto sul prezzo di listino del 27% puoi risparmiare 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 22 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

CORSAIR HS80 per un'immersione totale e unica

Con le cuffie wireless CORSAIR HS80 puoi vivere un'esperienza molto più reale e i tuoi giochi prenderanno vita. Puoi sentire ogni rumore mentre sei in agguato dietro un muro o nell'erba alta. I suoni sono vividi e fedeli all'originale. Inoltre gode di un microfono che ti consente di parlare con i tuoi alleati durante una partita in multiplayer online.

Ottime anche per quando riguarda il comfort. Godono di cuscinetti in memory foam traspirante con l'archetto regolabile che ha una fascia sospesa per garantire maggiore comodità. Sono inoltre dotate della tecnologia SLIPTREAM WIRELESS che abbatte notevolmente la latenza e ti consente di non avere ritardi tra immagini e audio. E puoi regolare il volume, sia delle cuffie che del microfono, con la rotella posta sul padiglione.

Se non vuoi perderti nemmeno un piccolo suono durante le tue partite non perdere questa ottima offerta. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tue cuffie wireless CORSAIR HS80 a soli 109,99 euro, invece che 149,99 euro, in offerta su Amazon. Completa l'ordine adesso e le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.