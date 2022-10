Vivaldi Browser 5.5: arrivato il nuovo Task panel

Il team di Vivaldi, il browser web open source che ha cercato di raccogliere l'eredità di Opera, ha reso disponibile una nuova versione stabile. Vivaldi 5.5 introduce una serie di innovazioni davvero interessanti pensate per migliorare il workflow dell'utente e quindi semplificare le varie attività quotidiane che giornalmente le persone svolgono all'interno dei browser, che ormai sono diventati il programma principale con cui si utilizza un PC visto la grandissima diffusione dei servizi web in questi anni. Vivaldi 5.5 integra al suo interno: un applicazione per le note, un calendario, un client mail, un RSS reader, un sistema di sveglie e allarmi, un traduttore e dispone anche di una completa integrazione con i sistemi RGB Razer Chroma.

Vivaldi 5.5 dunque già out-of-the-box offre molte funzionalità che i normali browser web non hanno o che devono essere aggiunte tramite addon di terze parti oppure accedendo ad un servizio web dedicato. In tale build è possibile reperire anche il nuovo Task panel. Si tratta di un pannello dedicato alla programmazione di ogni genere di attività o "task" appunto, una To-Do list avanzata ed integrata con tutti gli altri servizi e le funzionalità presenti in Vivaldi. Ad esempio tale lista può comporsi di un semplice elenco di cose da fare oppure espandersi e diventare una vera e propria agenda, integrata con il calendario, con appuntamenti, posizioni, sotto liste, eventi ricorrenti, note dettagliate, reminder ed URL.

Una volta che il task sarà stato correttamente eseguito è possibile spuntarlo come tale e scomparirà della nostra agenda presente in Vivaldi, ovviamente è presente anche un'apposita opzione che ci consente di visualizzare i task eseguiti cosi da poterli recuperare e controllare in un secondo momento.

Vivaldi 5.5 è disponibile per il download per Linux, macOS e Windows direttamente dal sito ufficiale del progetto. Gli utenti delle distribuzioni possono accedervi attendendo che l'update arrivi nei rispettivi repository oppure sfruttando il pacchetto Flatpak presente su Flathub.