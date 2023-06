Visuale da paura con questo MONITOR CURVO in OFFERTA su Amazon

Quali sono le caratteristiche che uno schermo deve avere per darci quell'effetto "wow" che meriti anche a casa? Di certo si parla della grandezza del display, ma anche di qualità dell'immagine, e ovviamente, in casi come questo monitor, anche la curvatura dello schermo. Ebbene, il monitor Dell di cui ti sto parlando, possiede tutte queste caratteristiche, e da oggi a un prezzo extra conveniente!

Infatti puoi aggiudicarti su Amazon il monitor curvo di Dell da 34 pollici a soli 398,64€, con uno sconto grandissimo del 18% che ti farà risparmiare circa 90,00€!

Monitor curvo Dell 34 pollici: impennata di stile!

Ma di che tipo di monitor stiamo parlando? Ebbene, ha uno schermo curvo con risoluzione 344*1440, con antiriflesso, ultrawide, sincronizzazione adattiva, e possiede anche una base adibita alla regolazione dell'altezza.

Potrai collegare questo monitor al tuo PC o alla tua console da gioco tramite connettività HDMI, ma avrai a disposizione anche l'entrata DisplayPort, e per l'utilizzo specifico di alcune funzioni potrai sfruttare il manuale dell'utente. Con il monitor curvo Dell da 34'', con caratteristiche tecniche di questo tipo, farai il salto di qualità - e di stile - per tutti gli utilizzi che vorrai farne, dalla programmazione, allo studio, al gaming.

