Visual Studio 2022: Microsoft rilascia la Preview 17.2

Interessanti novità per tutti gli estimatori di Visual Studio. Da poche ore a questa parte, infatti, Microsoft ha rilasciato la versione Preview 17.2 di Visual Studio 2022, andando a implementare diverse e interessanti novità come le migliore relative all'esperienza d'uso di C# e .NET, l'ottimizzazione delle performance di Git, l'introduzione di diversi aggiornamenti per C++ e quella di nuovi strumenti di Azure per lo sviluppo e la distribuzione locali.

Visual Studio 2022 Preview 17.2: disponibile per il download

Unitamente alle caratteristiche già segnalate, con la Preview 17.2 di Visual Studio l'azienda di Redmond ha provveduto a risolvere più di 400 problemi forniti come feedback dalla community, come ad esempio quelli relativi alla commutazione della finestra nella barra delle applicazioni di Windows 11 che smette di funzionare quando viene eseguito il debug, agli errori durante l'inizializzazione del contenuto del frame e ai blocchi casuali del programma. Il resto delle modifiche apportate sono di natura prettamente tecnica.

Per effettuare il download dell'aggiornamento in questione, è sufficiente visitare la relativa sezione del sito Internet di Microsoft e premere sul pulsante per procedere con il download della versione corretta del programma. In alternativa o comunque qualora Visual Studio fosse già installato sul computer, è possibile procedere direttamente dalla finestra del software, accedendo alla "Guida" dalla barra dei menu dello stesso, selezionando l'opzione "Controlla aggiornamenti" e attenendo poi che lo scaricamento venga avviato e portato a termine.

Da notare che unitamente alla Preview 17.2, Microsoft ha reso disponibile per il download pure Visual Studio 2022 17.3 Preview 1, andando a offrire il supporto a degli strumenti per .NET MAUI.