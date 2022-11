Visual Studio 2022: arriva il supporto multi-repository

Microsoft ha da poco provveduto ad aggiornare Visual Studio 2022, per la precisione la relase 17.4 (la stessa che ha introdotto il tanto desiderato supporto nativo ARM64), con cui è stato fatto un importante passo in avanti, particolarmente atteso da molti: l'aggiunta del supporto multi-repository. Grazie a questa funzione adesso è possibile avere fino a un massimo di dieci repository Git attivi in Visual Studio in maniera simultanea.

Visual Studio: fino a dieci repository Git attivi in Visual Studio contemporaneamente

Con questa nuova funzione, dunque, diventa possibile lavorare su progetti basati su più repository. Prima dell'update, invece, era necessario avere una nuova finestra di Visual Studio per ogni repository, mentre ora si può procedere direttamente da un'unica istanza, rendendo quindi tutto più facilmente gestibile.

Di seguito è disponibile un video dimostrativo condiviso direttamente da Microsoft che mette in evidenza l'impiego della nuova funzionalità.

Da notare che per il momento il numero di repository attivi in simultanea viene limitato a dieci per poter monitorare l'impatto della cosa sulla reattività di I/O, CPU e UI. Ovviamente, più è grande il repository e più la cosa potrebbe andare a gravare sulle prestazioni del computer in uso. Per la maggior parte degli sviluppatori, comunque, una limitazione del genere dovrebbe essere più che sufficiente, infatti dai test di anteprima condotti da Microsoft solo lo 0,05% degli utenti superava questo limite.

Coloro che sfruttando la nuova funzione e riscontrano dei problemi oppure intendo fornire suggerimento al riguardo possono fornire il proprio feedback al colosso di Redmond rispondendo all'apposito sondaggio.