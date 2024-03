Visual Studio 17.10 aggiunge nuove funzionalità di GitHub Copilot

A gennaio, Microsoft ha rilasciato la prima versione di anteprima di Visual Studio 17.10, aggiungendo funzionalità come GitHub Copilot Chat. Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato che la seconda versione di anteprima dei suoi strumenti di sviluppo software Visual Studio 17.10 è ora disponibile al download. In un post sul blog, Microsoft ha delineato alcune delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti inclusi nell'anteprima 2 di Visual Studio 17.10. Uno di questi consente agli utenti di ottenere le descrizioni delle richieste pull tramite GitHub Copilot. Come riportato da Microsoft: “Ora puoi generare una prima bozza per la descrizione della tua richiesta pull guidata dall'analisi Copilot di tutte le modifiche incluse nella richiesta pull. Puoi anche visualizzarlo utilizzando l'anteprima del markdown. Riceverai assistenza nel fornire un contesto importante ai tuoi colleghi per le loro revisioni e otterrai l'ulteriore vantaggio di assicurarti di includere le modifiche corrette nella tua richiesta pull”.

Visual Studio 17.10: novità per Commit Details e formattazioni di testo

Un'altra novità di GitHub Copilot su Visual Studio 17.10 Preview 2 riguarda la finestra Commit Details. Come ricorda ancora l’azienda di Redmond: “fare doppio clic su qualsiasi commit per aprire il riquadro Commit Details commit nella finestra Repository Git. Quindi, fai clic sull'icona "Spiega commit" per ottenere un riepilogo delle modifiche affiancate al codice”. Entrambe queste nuove funzionalità richiederanno che gli utenti dispongano di un abbonamento a GitHub Copilot. Inoltre, è anche necessario installare l'estensione GitHub Copilot Chat per Visual Studio. Un'altra nuova aggiunta per Anteprima 2 dovrebbe aiutare gli sviluppatori che desiderano alcune scelte aggiuntive di formattazione del testo. Questo aggiornamento ora consente agli utenti di aggiungere il corsivo al testo del codice, insieme alle opzioni di testo barrato e sottolineato.

È possibile controllare l'intero elenco delle modifiche per Visual Studio 17.10 Preview 2 sul sito di supporto di Microsoft. L’azienda di Redmond ha inoltre invitato gli sviluppatori a segnalare eventuali bug riscontrati in questa nuova versione o offrire il loro feedback feedback.