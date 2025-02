Vista Social aiuta i creator a raggiungere un livello superiore

L'intelligenza artificiale può rivelarsi uno strumento molto utile per i content creator alla ricerca di maggiore visibilità sui social. Tra le piattaforme migliori in questo senso si annovera Vista Social, un tool all-in-one che sfrutta l'AI per consentire ai suoi utenti di sbloccare l'intero potenziale offerto dai social media.

Per provare le sue molteplici funzionalità, Vista Social offre una prova gratuita di 14 giorni per i piani Standard, Professional e Advanced. Al termine del periodo di prova, gli utenti possono poi scegliere se proseguire con il piano a pagamento, a partire da 39 dollari al mese, oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Le principali funzionalità di Vista Social

Con Vista Social i creator di Instagram, TikTok, Youtube e altre piattaforme social hanno dalla loro uno strumento AI alimentato da ChatGPT in grado di pianificare, pubblicare e diffondere nuovi contenuti coinvolgenti tramite un'unica piattaforma. Il vantaggio più significativo? Riuscire a generare nuovi post 10 volte più velocemente rispetto a quanto si è abituati.

Un'altra funzionalità significativa riguarda l'accesso a report completamente automatizzati, personalizzabili e semplici da leggere, grazie ai quali si è in grado di capire all'istante i contenuti che funzionano e quelli invece su cui sarebbe meglio non puntare.

La piattaforma Vista Social consente inoltre di gestire tramite un'unica dashboard tutti i commenti, i messaggi e le menzioni che si ricevono quotidianamente su Instagram, TikTok, Facebook, X, Pinterest e altri social analoghi. In questo modo si ha il pieno controllo delle interazioni principali, col vantaggio di aumentare l'engagement con i propri follower.

I prezzi di Vista Social partono da 39 dollari al mese per il piano Standard, pensato appositamente per i creator: include 8 profili social, gli strumenti di pubblicazione e pianificazione dei contenuti, più l'assistente di intelligenza artificiale generativa; a tutto ciò si aggiungono poi i report e le funzionalità legate al miglioramento dell'engagement. Volendo, si può anche richiedere una prova gratuita di 14 giorni.

