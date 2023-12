Visore Meta Quest 2 a soli 299,99€ su Amazon (anche in 5 rate)

Il visore Meta Quest 2 è in vendita su Amazon a un prezzo decisamente interessante. Sul sito del noto e-commerce, infatti, lo si può acquistare a 299,99€ invece che a 449,99€, grazie allo sconto del 33%. In più, c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 60,00€. Per scegliere questa modalità, è sufficiente optare per il pagamento rateale durante la fase del check-out. Ecco il link all’offerta.

Meta Quest 2 è tra i migliori visori in circolazione in questo momento. Tra le caratteristiche di punta si annoverano il display ad alta risoluzione e la grafica ultra-realistica.

Meta Quest 2 in sconto del 33% su Amazon

Il display ad alta risoluzione e il processore ultrarapido di questo visore consentono di vivere un'esperienza di gioco senza interruzioni. A questi si aggiungono poi il feedback tattile, l'hand tracking e l'audio posizionale in 3D, grazie ai quali i mondi virtuali che vedi ti sembreranno sempre più reali.

Con il visore VR di Meta si ha l'opportunità di esplorare un universo virtuale in continua espansione, con oltre 250 titoli tra attività social e multiplayer, videogiochi, fitness e intrattenimento. Si può inoltre anche collaborare con i propri colleghi in spazi di lavoro diversi.

Il modello in vendita - Visore VR All-In-One - presenta una memoria interna da 128 GB e si trova quasi al prezzo più basso di sempre.

Il visore Meta Quest 2 è in offerta a soli 299,99€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite. Se lo acquisti entro oggi, ti sarà spedito subito e arriverà a casa tua già nella giornata di sabato 16 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.