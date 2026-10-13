VisionQuest, la programmazione di tutti gli episodi della nuova serie su Disney+

Mercoledì 14 ottobre, sulla piattaforma streaming Disney+, debutterà la nuova serie Marvel intitolata VisionQuest, con al centro la storia del personaggio di Visione. Il giorno della premiere andranno in onda i primi due episodi degli otto totali, quindi si proseguirà con un doppio episodio a settimana tutti i mercoledì fino al 28 ottobre (compreso).

In occasione degli ultimi due episodi, invece, verrà seguita una programmazione più classica, col rilascio di un episodio a settimana. Questo, dunque, il calendario di uscita di tutti gli episodi.

14 ottobre: uscita degli episodi 1 e 2

21 ottobre: uscita degli episodi 3 e 4

28 ottobre: uscita degli episodi 5 e 6

4 novembre: uscita dell’episodio 7

11 novembre: uscita dell’episodio 8 (finale di stagione)

La nuova serie televisiva VisionQuest sarà disponibile in esclusiva su Disney+. I nuovi abbonati, e coloro che riattivano un vecchio abbonamento, possono aderire alla promozione dei piani di sei mesi, disponibili a partire da 5,99 euro al mese. A seconda del piano selezionato, vi è la possibilità di risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino (lo sconto più alto è riservato agli utenti che scelgono l’abbonamento Premium, in offerta a 11,99 euro al mese per sei mesi invece di 15,99 euro).

VisionQuest è il secondo spin-off della serie tv WandaVision, nonché l’ultimo capitolo della Fase Sei del MCU (Marvel Cinematic Universe). Il protagonista della storia è Visione, androide creato da Ultron, e sarà interpretato dall’attore Paul Bettany. Il personaggio dell’intelligenza artificiale Ultron, invece, è affidato a James Spader.

Ad inizio ottobre Disney+ ha rilasciato insieme a Marvel il trailer ufficiale della nuova serie. In attesa della premiere di mercoledì, quindi, è possibile farsi un’idea di quello che sarà il racconto dando uno sguardo al video disponibile su YouTube presso gli account ufficiali delle due aziende.

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