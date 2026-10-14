VisionQuest è disponibile con i primi due episodi su Disney+

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre, VisionQuest – miniserie televisiva Marvel con protagonista il personaggio di Visione – ha fatto il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ con i primi due episodi. Si tratta del secondo spin-off di WandaVision, dopo la serie Agatha All Along, e va chiudere quella che gli addetti ai lavori considerano una vera e propria trilogia televisiva.

VisionQuest è anche l’ultima serie della Fase Sei del Marvel Cinematic Universe (MCU) e della Saga del multiverso. Per vederla è sufficiente attivare la sottoscrizione a Disney+, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi, poi da 6,99 euro al mese senza vincoli.

In seguito alla sua resurrezione in WandaVision, Visione vive nascosto tra gli esseri umano lavorando presso un bar di Edimburgo. Uno dei filoni principali della storia è rappresentato dal dialogo con la sua mente, o per meglio dire con le varie intelligenze artificiali integrate nella sua programmazione.

Tra le altre cose, il personaggio interpretato dall’attore Paul Bettany dovrà resistere anche all’influenza di Ultron e svelare il mistero che avvolge un ragazzo di 18 anni originario di Londra, che potrebbe essere suo figlio reincarnato.

I primi due episodi, intitolati No Strins (Senza Legami) e Theseus (Teseo), sono disponibili fin da ora su Disney+, all’interno della sezione dedicata ai contenuti Marvel. La programmazione prevede poi una doppia uscita settimanale ogni mercoledì fino al 27 ottobre, mentre gli ultimi due episodi della miniserie usciranno mercoledì 4 novembre e mercoledì 11 novembre.

Con la sottoscrizione del piano Standard con pubblicità si ottiene l’accesso completo al catalogo, una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea. I contenuti on-demand, oltre agli eventi speciali in diretta, presentano invece annunci pubblicitari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.