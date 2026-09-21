VisionQuest, la nuova miniserie Marvel dal 14 ottobre su Disney+

Ad ottobre su Disney+ farà il suo debutto VisionQuest, nuova miniserie televisiva del Marvel Cinematic Universe con protagonista il personaggio di Visione. È il secondo spin-off della serie WandaVision, nonché l’ultima serie della Saga del multiverso: per vederlo occorrerà essere iscritti alla piattaforma streaming statunitense, i cui prezzi partono da 5,99 euro al mese nell’ambito della nuova promozione sui piani della durata di seri mesi.

I protagonisti della serie sono Visione, androide creato da Ultron, e Ultron stesso, un’intelligenza artificiale progettata da Bruce Banner e Tony Stark. Visione è interpretato dall’attore Paul Bettany, Ultron invece da James Spader. Un altro ruolo significativo è quello di Thomas Sheperd, il cui volto è quello dell’attore italiano con cittadinanza britannica Ruaridh Mollica.

La serie segue le vicende di Visione dopo che è stato resuscitato in WandaVision. L’androide vive di nascosto e cerca di capire il suo senso della vita facendosi aiutare dalle intelligenze artificiali presenti all’interno del suo codice, tra cui Ultron. Tutto cambia però quando viene a sapere che vige una taglia sulla sua testa, scoperta che lo porterà alla fuga insieme ad un misterioso ragazzo, Thomas Shepard. Secondo alcuni, quest’ultimo non è altri che la reincarnazione del figlio di Visione.

Tornando all’offerta sui piani Disney+, quelli della durata di sei mesi partono da 5,99 euro al mese. Di seguito una breve panoramica con tutti i prezzi:

5,99 euro al mese per 6 mesi se si sottoscrive il piano Standard con pubblicità, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (-14%)

se si sottoscrive il piano Standard con pubblicità, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (-14%) 8,99 euro al mese per sei mesi se si sottoscrivere il piano Standard, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (-18%)

11,99 euro al mese per sei mesi se si sottoscrive il piano Premium, poi 15,99 eruo al mese senza vincoli (-25%)

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