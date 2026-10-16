VisionQuest in esclusiva streaming su Disney+: la programmazione completa

La miniserie televisiva VisionQuest ha fatto il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ questo mercoledì con i primi due episodi, segnando il cerchio perfetto della trilogia composta dalle altre due serie WandaVision e Agatha All Along. È anche l’ultima serie della Fase Sei dell’MCU (Marvel Cinematic Universe).

Per guardare il nuovo capolavoro ideato da Terry Matalas occorre avere una sottoscrizione attiva con Disney+. I piani della durata di sei mesi, nell’ambito di una nuova promo, sono disponibili a partire da 5,99 euro al mese, con la possibilità di risparmiare fino al 25% scegliendo il piano Premium (11,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese per sei mesi).

Durante la premiere di mercoledì, il pubblico ha ritrovato il personaggio di Visione in un pub di Edimburgo, lo stesso che frequentava insieme a Wanda Maximoff nel corso della loro clandestinità. Qui di giorno vive e lavora mescolandosi tra gli esseri umani, mentre di notte apre la porta al suo spazio mentale dialogando con le intelligenze artificiali che lo abitano e cercando di resistere all’influenza di Ultron.

La sua nuova esistenza viene però stravolta quando un gruppo di mercenari al soldo del cacciatore di taglie Paladino attaccano il bar per colpirlo, costringendolo alla fuga. A rivelare la sua posizione è stato Ultron. Il Paladino, dopo aver scoperto che un giovane ragazzo di Londra, tale Thomas Shepherd, possa essere Tommy Maximoff, cioè uno dei gemelli di Visione e Wanda, riesce nell’impresa di cattura con l’aiuto anche della borseggiatrice Lisa Molinari.

Dopo i primi due episodi di mercoledì, la programmazione prevede l’uscita di due episodi a settimana ogni mercoledì fino al 28 ottobre, quindi gli ultimi due episodi, il settimo e l’ottavo, usciranno rispettivamente mercoledì 4 e mercoledì 11 novembre. I titoli delle prime due puntate sono Senza fili e Teseo.

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