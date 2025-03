Visa: stop alle truffe online, via alla strategia per evitare di cascarci

Visa ha avviato un’iniziativa rivoluzionaria per affrontare il problema delle truffe online, mirando a proteggere i consumatori e smantellare le reti criminali che operano nel settore. L'iniziativa arriva dopo che lo scorso anno i truffatori hanno causato perdite superiori a 1 trilione di dollari a livello mondiale, una cifra che dimostra la gravità del fenomeno.

A differenza dei gruppi di ransomware, che si concentrano principalmente sull’estorsione a danno delle aziende, i truffatori online operano su scala molto più vasta, approfittando di individui vulnerabili tramite truffe sentimentali, e-mail di phishing e frodi nei pagamenti. L’evoluzione delle intelligenze artificiali generative ha reso ancora più complicato individuare i tentativi di truffa, rendendo necessaria una risposta più organizzata e mirata.

Il modello adottato da Visa si ispira ai team di intelligence delle aziende di sicurezza informatica, che studiano attivamente le tattiche dei truffatori per prevenirne le azioni. Poiché le forze dell'ordine non riescono a far fronte al volume delle frodi online, è fondamentale che anche le aziende private intervengano. Il team anti-truffe di Visa, creato di recente, si occupa proprio di analizzare le attività sospette, operando in modo proattivo per fermare le frodi prima che possano avere conseguenze devastanti.

Visa ha investito 12 miliardi di dollari per la protezione informatica

Negli ultimi cinque anni, Visa ha investito 12 miliardi di dollari per migliorare i propri strumenti di protezione contro le frodi e il rischio informatico. Il team di Visa include esperti di intelligence che monitorano il dark web e i social media, per raccogliere informazioni utili sui truffatori e interrompere le operazioni illegali. Inoltre, collaborano attivamente con le forze dell'ordine e i partner per smantellare le reti criminali.

Visa si è impegnata a proteggere i propri clienti, come sottolineato da Michael Jabbara, vicepresidente senior del rischio e controllo dell'ecosistema di pagamento di Visa, il quale ha dichiarato che le aziende devono fare la loro parte per garantire una maggiore sicurezza per i consumatori. Visa ha già ottenuto notevoli risultati: nel 2024, il team ha impedito truffe per un valore di oltre 350 milioni di dollari, smantellando circa 12.000 siti web di truffatori legati a frodi su app di appuntamenti.

Visa ha un forte interesse a prevenire le frodi, poiché ogni pagamento contestato comporta un aumento dei costi operativi e delle indagini. Un volume elevato di chargeback legati a frodi potrebbe compromettere la sicurezza della rete stessa. Nei prossimi anni, Visa punterà a espandere ulteriormente la raccolta di intelligence, concentrandosi sull'accelerazione dello smantellamento delle truffe e investendo in AI generativa e automazione per migliorare l’efficacia dei rilevamenti.