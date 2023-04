Visa Business gratis con Tot: una carta di credito, ma collegata al saldo

Alla ricerca del conto aziendale perfetto? Prova Tot: il conto online innovativo, su misura per tutte le tue esigenze commerciali. Con Tot avrai accesso al meglio del classici conti correnti aziendali, ma con un tocco moderno ed efficiente. IBAN italiano, carta di credito Visa Business, gestione spese e incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA integrato e RiBa: tutto questo all'interno di una unica offerta bancaria.

La carta aziendale Tot Visa Business, in particolare, è una vera chicca: inclusa nel tuo conto Tot, non solo è accettata ovunque nel mondo ma ti consente sia di fare shopping sui tuoi siti preferiti, che di pagare come meglio preferisci nei negozi fisici. Sei un nuovo cliente? Allora potrebbe interessarti questa offerta: coloro che scelgono di aprire oggi un conto Tot, riceveranno gratuitamente un mese di canone di tenuta conto.

Carta aziendale Tot: tutti i vantaggi

La carta aziendale Visa - inclusa gratuitamente in ogni conto Tot, senza costi di emissione né spedizione - è la tua compagna di viaggio ideale. Senza limiti di spesa, connessa direttamente al saldo del tuo conto, ti permette di effettuare acquisti online e dai negozi con la massima sicurezza, ma anche noleggiare auto e prenotare hotel in tutto il mondo. Avrai inoltre a disposizione una protezione su acquisti e prelievi inclusa, che ti manterrà sempre al sicuro da furti e utilizzi fraudolenti.

Potrai utilizzare la tua Visa Business Tot in modalità tradizionale, contactless o virtuale, dal momento che supporta i vari servizi di mobile payment - come Google Pay - e di pagamento come Paypal e Amazon Pay. Dal design elegante, con numeri in rilievo sul davanti è pannello firma sul retro, realizzata in PVC 100% riciclato, la carta è inoltre accettata in oltre ottanta milioni di esercizi commerciali in tutto il mondo, rendendola di fatto una delle migliori carte aziendali per chi viaggia spesso per lavoro.

Sono ben tre i livelli di sicurezza che ti proteggono da utilizzi non autorizzati: un PIN virtuale personale, un codice OTP inviato via SMS e un ulteriore SMS di riepilogo a transazione avvenuta. Potrai anche scegliere se mantenere abilitati oppure disabilitare i pagamenti online, offline e i prelievi, così nel caso di furto o smarrimento hai tutto sotto controllo e nessuno sarà in grado di rubarti un solo euro.

Come abbiamo anticipato, la Visa Business di Tot include alcune assicurazioni che proteggono il titolare in caso di furto di denaro contante o dei beni acquistati tramite la carta. Verrai rimborsato anche in caso di infortuni e imprevisti di viaggio, mentre con il chargeback verrai tutelato da frodi e addebiti non autorizzati. Con Tot sei in una botte di ferro e viaggi o fai acquisti di tutti i giorni in completa serenità.

Una carta di credito, ma collegata al tuo conto

La carta Tot è stata ufficialmente riconosciuta come carta di credito Visa Business e potrai utilizzarla in tutti i terminali POS del mondo. Ma, a differenza delle altre carte di credito, la carta Tot è direttamente collegata al saldo del tuo conto, il che significa che non dovrai mai preoccuparti di andare in rosso o superare i tuoi limiti di spesa.

Se desideri avere un po' di flessibilità, puoi richiedere l'attivazione di un plafond di credito senza dover richiedere una nuova carta. Questo ti darà la possibilità di pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi, sfruttando al massimo la potenza della tua carta Tot. L'attivazione del plafond di credito non è un processo immediato o automatico e richiederà la previa approvazione del nostro partner bancario.

Apri subito il tuo conto Tot: se ti registri oggi stesso otterrai tutti i vantaggi di uno dei più completi conti aziendali e un primo mese completamente gratuito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.