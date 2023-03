Virgin è il nuovo provider italiano che mette a disposizione la PROMO in FTTH ad un prezzo bloccato per ben 18 Mesi. Il prezzo richiesto è di 24,49 euro al mese.

Virgin: la vera Fibra in PROMO

La tariffa scontata per io primi 18 mesi prevede internet illimitato in FTTH su rete Open Fiber con velocità massima raggiungibile stanziata ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con Modem Wi-Fi 6 Potentissimo incluso nel prezzo in comodato d'uso gratuito. Tutto questo ad un prezzo davvero sorprendente. Stiamo parlando di appena 24,49 euro ogni mese per i primi 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, il prezzo si stabilizza a 29,49 euro per sempre.

Il modem incluso nel canone mensile è di tipo Wi-Fi 6, una nuova tecnologia che permette di avere maggiore stabilità anche nei luoghi più remoti della propria abitazione. Oltre alla stabilità permette anche di avere una connessione sempre molto veloce ed affidabile anche lontano dal modem. Per avere maggiori informazioni in merito potete fare click qui.

Questo operatore utilizza l'infrastruttura di Open Fiber che permette di erogare la vera Fibra Ottica anche nelle Aree Bianche.

Oltre alla promozione standard, Virgin offre anche la possibilità dia vere fino a 2500 classi di allenamento con la tariffa Virgin Fibra & Fitness. La tariffa ha un costo mensile pari a 39,49 euro al mese.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 25 euro al mese per 18 mesi in super promo è richiedibile ONLINE solo entro il giorno 1 Aprile 2023.

Questa promozione prevede un contributo iniziale pari a 19,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.