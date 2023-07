Virgin Fibra: FTTH a prezzo bloccato per sempre e senza vincoli

Hai appena scoperto che il tuo indirizzo è raggiunto dalla Fibra Pura (FTTH) e cerchi un operatore affidabile ma soprattutto conveniente? Prova Virgin Fibra e la sua promozione, disponibile per entrambi i piani. Due, infatti, le velocità massime: 1 Giga a 24,49 euro al mese per diciotto mesi (poi 29,49 euro) e 2.5 Giga, a 29,49 euro al mese per sempre. Anche l'attivazione è in offerta a 19,99 euro (anziché 29,99) per il piano da 1 Giga.

I vantaggi della FTTH a prezzo bloccato per sempre

Sapevi che la Fibra Pura è fino a dodici volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC)? Questo perché arriva direttamente a casa tua: una vera manna dal cielo, non solo per chi lavora da casa e ha bisogno di una rete stabile per le proprie call, ma anche per gli appassionati di film, serie TV e sport, che potranno vedere i propri show e programmi preferiti in HD e senza fastidiosi buffering.

Virgin Fibra conviene e il perché è presto detto. Entrambi i piani, quello da 1 Gigabit/s e quello da 2.5 Gigabit/s, offrono prezzo bloccato per sempre: addio amenti imprevisti e sei sempre protetto contro l'inflazione. Nello specifico, grazie alla promozione limitata in corso, il piano da 1 Giga costa 24,49 euro al mese per diciotto mesi, poi 29,49 euro per sempre, mentre quello da 2.5 Giga costa 29,49 euro al mese, per sempre.

Entrambi i piani offrono la possibilità di disdire il contratto quando vuoi, senza alcun costo aggiuntivo né vincoli e includono modem Wi-Fi 6 gratis per navigare in totale velocità grazi alla tecnologia Wi-Fi Optimizer che adegua automaticamente la connessione in base ai consumi dei dispositivi. L'attivazione, una tantum, è pari a 19,99 euro in via promozionale per il piano da 1 Giga e pari a 30,99 euro per quello da 2,5 Giga.

Richiedere Virgin Fibra è semplicissimo: bastano cinque minuti e fai tutto online direttamente a questo link, ma hai sempre la possibilità di rivolgerti all'assistenza per supporto nell'attivazione. I metodi di pagamento a disposizione sono:

Addebito diretto su conto corrente

Carte di credito e debito Visa o Mastercard

Postepay debit abilitata all'online

Le carte di credito prepagate (Genius Unicredit, Postepay evolution, Superflash Intesa) - fa sapere Virgin Fibra nella sezione dedicata alle domande - non sono accettate come metodo di pagamento.

